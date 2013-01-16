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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:33 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超220万股

路透东京1月17日 - 以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下
单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 买单                 17.4
 卖单                 15.2
     -----------------
 净买单                2.2
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