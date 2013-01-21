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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 07:17 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超550万股

路透东京1月22日 - 以下为日本股市周二开市前,六家外资券商的下
单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 买单          17.8
 卖单          12.3
 -----------------
 净买单         5.5

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