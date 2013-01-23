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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:22 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,540万股

路透1月24日 - 以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下单情
况:
            
 日股(单位:百万股)
 
 买单              34.2
 卖单              18.8
   -----------------
 净买单            15.4
   (完)

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