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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 07:29 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超950万股

路透东京1月28日 - 以下为日本股市周一开市前,六家外资券商的下
单情况:
    
 日股(单位:百万股)
 
 买单          23.7
 卖单          14.2
 -----------------
 净买单         9.5
 (完)
  
 (编译 李爽; 审校 戴素萍)
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