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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 07:29 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超210万股

路透东京2月4日 - 以
下为日本股市周一开市前,
六家外资券商的下单情况: 
   
                      
 日股(单位:百万股)
 
 买单               20.8
 卖单               18.7
    -----------------
 净买单              2.1
 (完)

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