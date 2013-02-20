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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 07:35 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超230万股

路透东京2月21日 - 以下为日本股市周四开市前,六家外资券商的下
单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 卖单         20.4
 买单         18.1
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    -----------
 净卖          2.3
 单     
 (完)

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