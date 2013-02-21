版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:21 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超330万股

路透东京2月22日 - 以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下
单情况:
        
 日股(单位:百万股)
 
 卖单                      21.8
 买单                      18.5
  ----------------------------
 净卖单                     3.3
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐