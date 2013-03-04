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亚洲 | 2013年 3月 5日 星期二 07:36 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超300万股

路透东京3月5日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
                
 日股(单位:百万股)
 
 卖单          19.7
 买单          16.7
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    ------------
 净卖单           3
 
(完)
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