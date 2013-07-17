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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 07:50 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超480万股

路透东京7月18日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          17.0
 卖单          12.2
 -----------------
 净买单         4.8
 (完)
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