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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 07:19 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超540万股

路透东京7月24日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百
 万股)
 
 买单      15.4
 卖单      10.0
 --------------
      ---
 净买单     5.4
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