版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:24 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超600万股

路透东京7月29日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下
单情况：      
                
 日股(单位：百万股)
 
 卖单             18.1
 买单             12.1
   -----------------
 净卖              6.0
 单     
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐