版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 07:45 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超170万股

路透东京8月1日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：
                
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          19.5
 买单          17.8
 -----------------
 净卖单         1.7
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐