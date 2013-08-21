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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 07:39 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超640万股

路透东京8月22日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单           14.1
 买单            7.7
  -----------------
 净卖单          6.4

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