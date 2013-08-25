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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 07:25 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超320万股

路透东京8月26日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单              9.9
 卖单              6.7
   -----------------
 净买单            3.2
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