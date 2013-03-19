版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 08:47 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2%

路透东京3月19日 - 日本股市日经指数 周二涨幅扩大至2%，报12,465.49点。东证股价指数 涨1.65%至1,045.33点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐