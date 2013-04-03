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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 12:22 BJT

日本股市：日经指数大涨2%，东证指数劲扬1.07%

路透东京4月3日 - 日本股市日经指数 周三盘中上涨2.00%至12,244.02点，东证股价指数 上涨1.07%至1,001.91。(完)
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