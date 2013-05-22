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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 13:46 BJT

日本股市：日经指数盘中涨幅扩大至2.02%，报15,691.83点

路透东京5月22日 - 日本股市日经指数 周三盘中涨幅扩大至2.02%，报15,691.83点。东证股价指数 上涨0.98%至1,282.85点。(完)
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