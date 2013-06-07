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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 11:43 BJT

日本股市：日经指数跌幅扩大至2.14%，东证股价指数亦跌2.87%

路透东京6月7日 - 日本股市日经指数 周五跌幅扩大至2.14%，报12,628.24点。东证股价指数 跌2.87%，报1,040.00点。(完)
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