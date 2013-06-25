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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 12:04 BJT

日本股市：日经指数跌幅扩大至2.05%

路透东京6月25日 - 日股日经指数 周二盘中跌幅扩大至2.05%，报12,794.38点。东证股价指数 跌1.95%，报1,068.39点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)

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