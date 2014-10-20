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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 08:06 BJT

日本股市：日经指数开盘大涨2%，东证指数上涨2.03%

路透东京10月20日 - 日本股市指标股指日经指数 周一开盘上涨2.0%，至14,822.84点；东证股价指数 上涨2.03%，至1,201.09。(完)
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