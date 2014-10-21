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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 12:45 BJT

日本股市：日经指数重挫2.07%，东证股价指数跌1.66%

路透东京10月21日 - 日本股市日经指数 周二重挫2.07%，至14,798.51点。东证股价指数 跌1.66%至1,204.06。(完)
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