版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 13:09 BJT

日本股市：日经指数触及七年高点，因臆测首相可能推迟上调消费税

路透东京11月11日 - 日本股市日经指数 周二盘中涨幅扩大至逾2%，触及17,116.08点，创七年高点，因猜测首相安倍晋三可能推迟上调消费税。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐