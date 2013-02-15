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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 12:40 BJT

日本股市: 日经指数下跌2.00%,东证股价指数跌2.50%

路透东京2月15日 - 日本股市日经指数周五盘中下跌2.00%至11,081.29点,东证股价指数 大跌2.50%至930.97点.(完)
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