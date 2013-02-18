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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 09:31 BJT

日本股市: 日经指数早盘盘中劲扬2.03%

路透东京2月18日 - 日本股市日经指数 周一早盘上涨2.03%至11,400.31点,东证股价指数 亦涨2.12%至962.37.(完)
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