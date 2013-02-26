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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 08:39 BJT

重发-日本股市: 日经指数跌幅扩大至2.47%

(重发以跟上红条)

路透2月26日 - 日本股市日经指数 周二下跌2.47%至11,374.83点,东证指数 跌1.88%至962.25点.(完)
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