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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 14:05 BJT

日本股市： 日经指数临收盘前扩大涨幅至2%,终场劲扬2.13%

路透东京3月6日 - 日本股市日经指数 周三临收盘前扩大涨幅至2%，报11,916.56点。东证股价指数 上涨1.3%至1,001.43。(完)

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