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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 08:42 BJT

日本股市：日经指数跌2.21%，东证股价指数跌2.41%

路透东京7月29日 - 日股日经指数 周一盘中跌幅扩大至2.21%，报13,818.06点。东证股价指数 跌2.41%至1,138.91点。(完)
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