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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 13:58 BJT

日本股市：日经指数尾盘重挫3.12%，东证股价指数下挫3.15%

路透7月29日 - 日本股市指标日经指数 周一尾盘跌幅扩大，下滑3.12%至13,688.56点。东证股价指数 下挫3.15%至1,130.30点。(完)
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