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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 13:52 BJT

日本股市：日经指数尾盘扩大涨幅至3%

路透东京8月2日 - 日本股市日经指数 周五尾盘涨幅扩大至3%，升至14,425.88点，东证股价指数 上涨2.59%。(完)
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