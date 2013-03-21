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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:23 BJT

日本债市：10年债收益率触及近10年低点，受央行宽松政策预期推动

路透东京3月21日 - 指标10年期日本政府债券收益率(殖利率)周四触及近10年低点，因市场对新任日本央行总裁黑田东彦将扩大公债购买规模的预期升温。

10年期日债收益率 跌1个基点，至0.580%，为2003年6月以来最低。

10年期公债期货 最多上涨16个跳动点至纪录高点145.56，最新报145.50，上涨10个跳动点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 张涛)
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