《日圆汇率焦点》避险心态带动日圆急涨,安倍经济学面临挑战

"我们对日本央行进展的看法是,说得太多,而做得不够,"Westpac Bank首席汇率策略师Robert Rennie说.他2月13日曾建议买入日圆买权.

安倍及其他日本内阁大臣本月稍早曾试图通过言论压低日圆,但分析师指出,在20国集团(G20)莫斯科会议之后他们便不再出声.

尽管G20会议并未特别指出日本试图压低日圆以获得竞争优势,但许多分析师认为日本当局还是承受了避免口头干涉汇市的压力.

"愈发明显的是,鉴于其他国家对日圆跌势的表态,日本官员无法再像以前那样继续尝试口头打压日圆汇率,",三井住友银行市场分析师宇野大介说.

日本已经否认试图打压日圆,称其仅希望通过放松货币政策来结束通缩.

**是时候采取行动了**

许多投资者正等待日本央行新总裁的任命,现任总裁白川方明将于下月卸任.

安倍料将提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦为央行新任总裁,后者支持积极放宽政策.若果真如此,黑田东彦上任后的首次政策审议会议料在4月3-4日召开.

黑田东彦长期以来一直批评日本央行在扩大刺激政策方面行动太慢,预计其将促使央行采取更加激进的行动,以实现1月定下的2%通胀率目标.

有些分析师表示,日本央行可能会令人失望.

Westpac的Rennie表示,倘若日本央行只是希望其资产负债表的扩张步伐能够赶上美联储,就需要把今年约36万亿(兆)日圆的资产购买计划规模增加两倍.

"这既可以通过大幅延长所购资产的期限,也可以通过扩大每月购买规模来实现.无论哪种方式,都会引发对日圆的高度预期.我只是不确定日本央行是否能够不辜负这些预期,"他说.

安倍有关设立基金购买外国债券的言论也变得温和了一些.他上周称,建立这种机制的必要性已经降低.