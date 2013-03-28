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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 10:41 BJT

韩国债市：韩债期货跳涨，交易商称因政府今年经济成长新预估泄露

路透首尔3月28日 - 韩国公债期货周四跳涨，交易商称，韩国政府对今年经济成长的新预估提前泄露。

0219 GMT，6月三年期公债期货 涨0.25点至107.13。

韩国企划财政部原本定于周四下午两点(0500 GMT)时,公布朴槿惠出任总统后新政府全面经济政策目标方面的细节。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张荻)
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