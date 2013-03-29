韩国债市：公债期货价格大幅下跌，因政府料增加发行公债

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度

路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。