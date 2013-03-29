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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 11:34 BJT

韩国债市：公债期货价格大幅下跌，因政府料增加发行公债

路透首尔3月29日 - 韩国公债期货周五大幅下跌，此前韩国政府称，公债发行规模必须远高于预期，以填补预期中的预算赤字。

0310 GMT，6月10年期公债期货 跌0.66点至118.75。6月三年期公债期货 跌0.28点至107.05。

稍早韩国财政部称，由于经济趋疲。预计2013年税收短缺约12万亿韩元(107.9亿美元) 。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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