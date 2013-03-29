韩国债市：公债期货价格大幅下跌，因政府料增加发行公债

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透首尔3月29日 - 韩国公债期货周五大幅下跌，此前韩国政府称，公债发行规模必须远高于预期，以填补预期中的预算赤字。
0310 GMT，6月10年期公债期货 跌0.66点至118.75。6月三年期公债期货 跌0.28点至107.05。
稍早韩国财政部称，由于经济趋疲。预计2013年税收短缺约12万亿韩元(107.9亿美元) 。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。