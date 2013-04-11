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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 13:21 BJT

韩国债市：三年期公债期货扩大跌势，此前央行意外保持利率不变

路透首尔4月11日 - 韩国政府公债期货周四交易尾段时扩大跌幅，之前该国央行意外保持利率不变，并暗示短期内未做好降息准备。

0501GMT，三年期公债期货6月合约 下跌0.50点，报106.61。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦 审校 戴素萍)
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