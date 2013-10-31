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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 15:33 BJT

韩国债市：公债价格小跌，受美联储声明影响

路透首尔10月31日 - 韩国公债价格周四收低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济形势的担忧低于最新政策展望中的预估，这导致仓位调整。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收报3.398%，周三收盘价为3.357%。

12月三年期公债期货 收跌0.08点，报106.00。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.00 106.08

10年期公债收益率 3.398% 3.357%

五年期公债收益率 3.050% 3.023%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张明钧)

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