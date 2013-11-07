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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:44 BJT

韩国债市：收盘微跌，因美国公布非农就业数据前外资大量卖出期约

路透首尔11月7日 - 韩国公债价格周四微跌，因美国本周稍晚公布非农就业数据前，外资大量卖出韩国公债期货合约。

外资净卖出13,678口三年期韩债12月期货合约 ，价值1.446万亿(兆)韩元(13.6亿美元)，不过国内机构投资者大量买入该合约。

交易所数据显示，12月韩债期约收跌0.05点至105.75，这主要因为当地机构投资者买超13,650口该合约。

指标10年期韩债收益率(殖利率) 报3.512%，周三收盘报3.497%。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.75 105.80

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.512% 3.497%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.158% 3.142%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 王兴亚)

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