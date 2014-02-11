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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 15:10 BJT

韩国债市：公债价格小涨，关注叶伦国会证词

路透首尔2月11日 - 韩国公债价格周二小涨，受益于外资买需延续，但投资者在美联储主席叶伦于国会进行证词陈述前保持谨慎，使得涨势一直较为温和。

10年期公债收益率(殖利率) 收跌2个基点，三年期公债期货3月合约 收高0.02点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.92 105.90

10年期公债收益率 3.526% 3.546%

五年期公债收益率 3.157% 3.175%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 郑茵)
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