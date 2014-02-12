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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 15:23 BJT

韩国债市：收平，关注周四韩国央行会议

路透首尔2月12日 - 韩国公债价格周三收平，盘中窄幅波动，韩国央行周四将举行政策会议，外界预期该央行连续第九个月维持利率不变。

韩国10年期公债收益率(殖利率) 上升0.4个基点，3月三年期公债期货 收平，报105.92。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.92 105.92

10年期公债收益率 3.530% 3.526%

五年期公债收益率 3.160% 3.157%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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