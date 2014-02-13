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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 15:25 BJT

韩国债市：公债价格收高，受外资流入提振

路透首尔2月13日 - 韩国公债价格周四小涨，因外资稳步流入，此前韩国央行一如预期维持政策利率不变。

10年期韩国公债收益率(殖利率) 下跌3.5个基点，三年期公债3月期约 收高0.03点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.95 105.92

10年期公债收益率 3.495% 3.530%

五年期公债收益率 3.143% 3.160%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 郑茵)
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