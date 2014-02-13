韩国债市：公债价格收高，受外资流入提振

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透首尔2月13日 - 韩国公债价格周四小涨，因外资稳步流入，此前韩国央行一如预期维持政策利率不变。
10年期韩国公债收益率(殖利率) 下跌3.5个基点，三年期公债3月期约 收高0.03点。
今日收市价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.95 105.92
10年期公债收益率 3.495% 3.530%
五年期公债收益率 3.143% 3.160%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 郑茵)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)