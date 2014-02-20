版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 15:34 BJT

韩国债市：公债价格几近收平，中国PMI数据抵消美联储会议记录的影响

路透首尔2月20日 - 韩国公债价格周四近收平盘，此前出炉的中国制造业数据表现黯淡，抵消美联储1月会议记录所引发的跌势。

韩国公债价格早盘追随美国公债下跌，因美联储会议记录显示，联储支持继续削减购债计划。不过，中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)数据逊于预期，在今日稍晚引发避险需求。

韩国10年期公债收益率(殖利率) 微跌0.6个基点，三年期公债3月期约 收盘持平于105.93。

今日收市价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.93 105.93

10年期公债收益率 3.493% 3.499%

五年期公债收益率 3.145% 3.148%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐