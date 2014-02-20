韩国债市：公债价格几近收平，中国PMI数据抵消美联储会议记录的影响

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透首尔2月20日 - 韩国公债价格周四近收平盘，此前出炉的中国制造业数据表现黯淡，抵消美联储1月会议记录所引发的跌势。
韩国公债价格早盘追随美国公债下跌，因美联储会议记录显示，联储支持继续削减购债计划。不过，中国公布的制造业采购经理人指数(PMI)数据逊于预期，在今日稍晚引发避险需求。
韩国10年期公债收益率(殖利率) 微跌0.6个基点，三年期公债3月期约 收盘持平于105.93。
今日收市价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.93 105.93
10年期公债收益率 3.493% 3.499%
五年期公债收益率 3.145% 3.148%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 艾茂林)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。