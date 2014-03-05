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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 15:52 BJT

韩国债市：公债价格小升，因投资者逢低买入

路透首尔3月5日 - 韩国公债周三小升，因近期大跌后投资者逢低买入，尽管乌克兰忧虑缓解提振风险胃纳。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收低2个基点，3月三年期公债期货 收高0.06点。

交易商称，投资者逢低买入，时值很多分析师认为，韩国央行总裁被提名人李柱烈可能不像一些市场人士想象得那么强硬。

韩国总统周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁，肩挑确保韩国物价稳定的任务 。公债价格周一和周二全线下滑，因投资者认为李柱烈不大可能降息。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.84 105.78

10年期公债收益率 3.562% 3.582%

五年期公债收益率 3.186% 3.205%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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