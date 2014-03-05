韩国债市：公债价格小升，因投资者逢低买入

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透首尔3月5日 - 韩国公债周三小升，因近期大跌后投资者逢低买入，尽管乌克兰忧虑缓解提振风险胃纳。
指标10年期公债收益率(殖利率) 收低2个基点，3月三年期公债期货 收高0.06点。
交易商称，投资者逢低买入，时值很多分析师认为，韩国央行总裁被提名人李柱烈可能不像一些市场人士想象得那么强硬。
韩国总统周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁，肩挑确保韩国物价稳定的任务 。公债价格周一和周二全线下滑，因投资者认为李柱烈不大可能降息。
今日收市价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.84 105.78
10年期公债收益率 3.562% 3.582%
五年期公债收益率 3.186% 3.205%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选