韩国债市：收盘近持平，中国经济相关忧虑提供支撑

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔3月13日 - 韩国公债价格周四收盘近持平，对中国经济健康状况的持续忧虑支撑了避险资产。
指标10年期韩债收益率(殖利率) 收跌0.7个基点，三年期韩债3月期货 收高0.01点。
今日收盘价 上日收市价
-------------------------------------------------------
韩国公债期货 KTBc1* 105.97 105.96
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.531% 3.538%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.180% 3.180%
-------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。