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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 15:33 BJT

韩国债市：收盘近持平，中国经济相关忧虑提供支撑

路透首尔3月13日 - 韩国公债价格周四收盘近持平，对中国经济健康状况的持续忧虑支撑了避险资产。

指标10年期韩债收益率(殖利率) 收跌0.7个基点，三年期韩债3月期货 收高0.01点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.97 105.96

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.531% 3.538%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.180% 3.180%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 石冠兰)
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