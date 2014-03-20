韩国债市：公债价格下跌，叶伦讲话促使投资者调整仓位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月20日 - 韩国公债价格周四下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦昨晚的讲话暗示，美联储升息的时间可能早于预期，该讯息促使投资者调整仓位。
指标10年期韩债收益率(殖利率) 上涨2.4个基点，三年期韩债6月期货 收低0.12点，报105.74。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.74 105.86
10年期公债收益率 3.540% 3.516%
五年期公债收益率 3.160% 3.131%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。