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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 15:22 BJT

韩国债市：公债价格下跌，叶伦讲话促使投资者调整仓位

路透首尔3月20日 - 韩国公债价格周四下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦昨晚的讲话暗示，美联储升息的时间可能早于预期，该讯息促使投资者调整仓位。

指标10年期韩债收益率(殖利率) 上涨2.4个基点，三年期韩债6月期货 收低0.12点，报105.74。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.74 105.86

10年期公债收益率 3.540% 3.516%

五年期公债收益率 3.160% 3.131%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 张若琪)
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