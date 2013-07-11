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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 15:27 BJT

韩国债市：公债价格大涨，受美联储主席言论提振

收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.82 105.46

10年期韩国公债收益率 3.37% 3.53%

五年期韩国公债收益率 3.10% 3.24%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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