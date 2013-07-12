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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 15:16 BJT

韩国债市：公债价格继上日大涨后小跌，受获利了结拖累

路透首尔7月12日 - 韩国公债价格周五在国内市场小跌，因为投资者在公债昨日大涨后锁定获利，这些投资者中以外资居多。

指标10年期韩国公债收益率(殖利率) 涨1个基点。三年期韩债期货9月合约 收低0.06至105.76。

收市价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.76 105.82

10年期韩国公债收益率 3.38% 3.37%

五年期韩国公债收益率 3.11% 3.10%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 王洋)
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