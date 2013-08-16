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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 15:26 BJT

韩国债市: 公债收复稍早跌幅，收盘近持平

路透首尔8月16日 - 韩国公债周五收盘近持平，盘中稍早曾略微下跌，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始抑制刺激政策的担忧促使投资者卖出合约。

指标10年期韩债收益率(殖利率) 上涨1个基点,至3.67%，三年期韩债9月期约 收盘几无变动，报105.50。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.50 105.50

10年期公债收益率 3.67% 3.66%

五年期公债收益率 3.29% 3.28%

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注：* 为三年期公债近月期约报价 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 李婷仪)
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