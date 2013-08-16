韩国债市: 公债收复稍早跌幅，收盘近持平

路透首尔8月16日 - 韩国公债周五收盘近持平，盘中稍早曾略微下跌，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始抑制刺激政策的担忧促使投资者卖出合约。

指标10年期韩债收益率(殖利率) 上涨1个基点,至3.67%，三年期韩债9月期约 收盘几无变动，报105.50。