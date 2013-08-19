韩国债市：公债价格下滑，10年期公债收益率升至近15个月高位

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.44 105.50
10年期公债收益率 3.74% 3.67%
五年期公债收益率 3.34% 3.29%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
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