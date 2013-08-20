韩国债市：公债反弹，亚洲经济成长疑虑激发避险买气

“印度和印尼经济形势看来相当差且本地区股市下跌，为本地债券带来支撑，”一位国内券商表示。

韩国央行还在周一晚间宣布，将在周三通过竞争性投标购入7,000亿韩元的公债，这进一步支撑国内债市。

央行将把周三购入的公债用于未来的公开市场操作。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.62 105.44

10年期公债收益率 3.64% 3.74%

五年期公债收益率 3.28% 3.34%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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