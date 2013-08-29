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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 15:23 BJT

韩国债市：公债价格上涨，受海外投资者买盘推动

路透首尔8月29日 - 韩国公债价格周四小涨，受海外投资者推动，他们买入期货合约。其它投资者则等待韩国政府今日晚些时候公布9月公债标售计划。

韩国10年期公债收益率 跌3个基点至3.58%，9月三年期韩债期货 收高0.09点至105.81.

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.81 105.72

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.58% 3.61%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.21% 3.24%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
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