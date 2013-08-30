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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 15:18 BJT

韩国债市：公债价格上升，受外资流入和9月政府发债计划提振

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.91 105.81

10年期公债收益率 3.53% 3.58%

五年期公债收益率 3.17% 3.21%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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